Phát huy “Mặt trận số”, tăng cường kết nối với người dân

Chiều 11-5, tại phiên trù bị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong công tác mặt trận.

Tại trung tâm thảo luận số 3, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì thảo luận về chủ đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích sáng tạo

Phát biểu tại trung tâm thảo luận số 3, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tham luận với tiêu đề “MTTQ Việt Nam - Mái nhà chung đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển văn hóa đất nước ngày càng bền vững”, trong đó nhấn mạnh về vai trò của MTTQ trong phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân gian, truyền thống nhằm đóng góp hiệu quả cho chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng nêu một số đề xuất đối với MTTQ Việt Nam trong việc nghiên cứu giải pháp, tập hợp nguồn lực như phối hợp các tổ chức, ban, ngành góp phần nâng cao vai trò của văn hóa, đóng góp thiết thực cho phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Trong đó, MTTQ tăng cường huy động nguồn lực, phối hợp các cơ quan liên quan phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích sáng tạo; khôi phục và bảo tồn các làng nghề truyền thống để góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, MTTQ giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về văn hóa, đảm bảo các dự án công nghiệp văn hóa tuân thủ đúng định hướng, mang lại lợi ích cho nhân dân...

Bà Trương Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại TPHCM đề nghị mặt trận cần phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Muốn như vậy, mặt trận cần làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Cũng theo bà Trương Thị Hòa, MTTQ cần phát động chiến dịch về "Mặt trận số". Muốn hình thành "Mặt trận số", cần có người dân số, cán bộ mặt trận số và tổ chức mặt trận các cấp số, đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo. “Nếu không quan tâm phát triển "Mặt trận số", chúng ta sẽ không theo kịp chính quyền số”, bà Trương Thị Hòa nêu.

Thiếu tướng Võ Sở (đại biểu cao tuổi nhất, 97 tuổi), Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho rằng, trong công tác đoàn kết, tập hợp nhân dân cần đặc biệt quan tâm đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi thu nhập còn thấp, bấp bênh và việc khám chữa bệnh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Để người dân tham gia hiệu quả vào “Mặt trận số”

Tại trung tâm thảo luận số 5, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả và sức lan tỏa của hoạt động mặt trận trong thời gian tới, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số chính là công cụ quan trọng để đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng khả năng kết nối với nhân dân, khắc phục những hạn chế về không gian, thời gian và địa lý, đồng thời đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Bên cạnh đó, để người dân tham gia hiệu quả vào “Mặt trận số”, với nền tảng “Mặt trận số” đã có, cần khai thác và vận hành hiệu quả để thực sự trở thành công cụ lắng nghe dân, kết nối dân, phục vụ dân và phát huy trí tuệ của dân.

Với tinh thần đại đoàn kết, đại biểu mong “Mặt trận số” tính đến sự tham gia của cộng đồng người Việt ở nước ngoài khi có những hiến kế dành cho đất nước; công khai quy trình bảo vệ thông tin cá nhân và cho phép phản ánh dưới chế độ bảo mật khi cần thiết.

Đại biểu cũng đề xuất mặt trận định kỳ lấy ý kiến nhân dân về các vấn đề thiết thực như môi trường, giáo dục, giao thông, an sinh xã hội và xây dựng khu dân cư văn minh... Khi được vận hành theo hướng này, “Mặt trận số” sẽ trở thành một không gian dân chủ số rộng mở, nơi mỗi người dân trong và ngoài nước không chỉ là đối tượng được vận động mà còn là chủ thể trực tiếp đóng góp trí tuệ và trách nhiệm cho sự phát triển của đất nước...

Chia sẻ tại trung tâm thảo luận số 1, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X nhấn mạnh, mặt trận phải góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phải huy động sức dân mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, tiêu cực và tham nhũng.

Theo ông Nguyễn Túc, cần bảo đảm hài hòa lợi ích trong phát triển kinh tế, không để chênh lệch đời sống ảnh hưởng đến sự gắn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân.

PHAN THẢO