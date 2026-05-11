Vụ cháy cơ sở kinh doanh ở Hà Nội: Phát hiện 1 thi thể

Khi vụ cháy tại một cơ sở kinh doanh ở đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể.

Chiều 11-5, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy nêu trên. Theo cơ quan chức năng, đây là hộ kinh doanh, không phải quán karaoke.

Trước đó, lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cháy và đã điều động 6 xe chữa cháy cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác và hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường cùng với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích 182m², cao 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Khi đó, đám cháy đã lan rộng, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Theo thông tin xác minh ban đầu, bên trong nhà có người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tiếp cận bên trong khu vực cháy. Ảnh: CACC

Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên quá trình tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan.

Sau đó, các lực lượng tiếp tục phá dỡ, tiếp cận hiện trường để chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt và lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể trong đám cháy và bàn giao cho lực lượng y tế.

ĐỖ TRUNG