TPHCM khởi công hàng loạt công trình, dự án lớn dịp 50 năm thành phố mang tên Bác

Chiều 11-5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, tại các phường: Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

ĐBQH TPHCM đơn vị bầu cử số 6 gồm các ĐB: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Cử tri Nguyễn Đức Thành (phường Diên Hồng) phản ánh về tình trạng quá tải giao thông, ùn tắc tại các trục đường chính, đặc biệt vào giờ cao điểm. Cử tri đề nghị tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm trên địa bàn, tăng cường quy hoạch đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị.

Cử tri Phan Minh Tiến (phường Diên Hồng) cho biết, người dân đang quan tâm nhiều đến việc làm, an sinh, thủ tục hành chính thuận tiện, môi trường sống an toàn, ổn định. Cử tri mong muốn, thời gian tới, thành phố tập trung nhiều hơn vào những việc “nhìn thấy được, làm ngay được”, tránh dàn trải.

Cử tri cũng kiến nghị, Quốc hội tiếp tục quan tâm, có cơ chế phân cấp mạnh hơn cho địa phương để xử lý nhanh các vấn đề dân sinh. Song song đó, cần tăng kết nối giữa đào tạo nghề và thị trường lao động; quan tâm thanh niên, lao động lớn tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn.

Trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cụ thể từng ý kiến của cử tri.

Vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), TPHCM sẽ khởi công nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông mang tính kết nối khu vực, kết nối vùng như công trình trọng điểm tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…

Về các công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc, đến nay thành phố đã hoàn thành tháo gỡ và có hướng tháo gỡ toàn bộ 838 dự án thuộc diện xử lý. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang rà soát, thống kê còn nhiều công trình, dự án, khu đất tồn đọng khác. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố nỗ lực, cố gắng, không ngại khó và quyết liệt xử lý trong thời gian tới.

Trả lời ý kiến cử tri về ô tô đậu dưới lòng đường ảnh hưởng giao thông, các dự án chung cư cao tầng gây áp lực giao thông nội đô, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố sẽ từng bước giải bài toán này bằng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố quy hoạch đồng bộ hơn, phát triển các bãi đậu xe ngầm… Hiện nay, chủ trương của thành phố là hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm thành phố và nơi đông dân. Thành phố ưu tiên phát triển chung cư cao tầng ở khu vực ngoài trung tâm; đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối những nơi này với trung tâm thành phố.

