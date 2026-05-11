Đồng Nai: Đề xuất 7 tuyến đường lớn mang tên nhân vật lịch sử, cách mạng

Ngày 11-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND TP Đồng Nai, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn về đề xuất đặt tên đường đối với một số tuyến đường.

Tuyến đường T1 dài gần 4km kết nối vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đề xuất đặt tên đường Võ Văn Kiệt

Cụ thể, tuyến Hương lộ 2 dài khoảng 15km, từ quốc lộ 51 qua phường Long Hưng đến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, được đề xuất đặt tên Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến địa bàn phường Tân Triều, dài hơn 5km, được đề xuất đặt tên đường Trương Văn Bang.

Tuyến ven sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, dài 4,6km được đề xuất đặt tên đường Phạm Hùng.

Đối với khu vực trung tâm phường Trấn Biên, nhánh 1 của trục trung tâm dài 3,72km được đề xuất đặt tên đường Nguyễn Văn Linh.

Nhánh 2 của trục trung tâm, dài 1,72km, từ vòng xuyến giao với nhánh 1 đến khu vực cầu Bửu Hòa, được đề xuất đặt tên đường Minh Mạng.

Đối với các tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường T1 dài gần 4km, được đề xuất đặt tên đường Võ Văn Kiệt.

Tuyến T2 dài khoảng 3,5km được đề xuất đặt tên đường Phan Văn Khải.

