Sếu cổ đen quý hiếm xuất hiện tại Quảng Ngãi

Ngày 11-5, Hạt Kiểm lâm khu vực IX (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị đã ghi nhận hàng trăm cá thể sếu cổ đen, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, xuất hiện và kiếm ăn tại khu vực đầm La Băng, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực IX, từ ngày 8-5 đến nay, đàn sếu cổ đen xuất hiện tại đầm La Băng và hiện vẫn sinh sống, kiếm ăn tại khu vực này. Lực lượng kiểm lâm đã tăng cường theo dõi, ngăn chặn các hành vi săn bắt, xâm hại đàn chim quý hiếm.

Đàn sếu cổ đen quý hiếm xuất hiện tại đầm La Băng, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi

Sếu cổ đen cần được bảo vệ nghiêm ngặt do số lượng ngoài tự nhiên suy giảm, môi trường sống ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, buôn bán chim hoang dã trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn sếu cổ đen quý hiếm

Nhằm tăng cường bảo vệ đàn sếu cổ đen, Hạt Kiểm lâm khu vực IX đề nghị các địa phương gồm: Phước Giang, Vệ Giang, Thiện Tín, Trà Giang, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Mai, Nghĩa Giang, Tư Nghĩa và Đình Cương đẩy mạnh tuyên truyền quy định về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư; vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã.

Đồng thời, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan động vật hoang dã theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TRANG

