Đoàn thành phố thăm cá nhân tiêu biểu nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM trao quà tới GS.TS Đào Văn Lượng. ẢNH QUANG HUY

Đoàn đã đến thăm GS.TS Đào Văn Lượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, nguyên Giám đốc Sở KHCN và Môi trường TPHCM, là chuyên gia trong lĩnh vực Hóa học, đặc biệt là Nhiệt động Hóa học, tác giả của các giáo trình giảng dạy uy tín và có đóng góp lớn trong Chương trình Vườn ươm Sáng tạo KHCN trẻ. Đồng chí Nguyễn Việt Long thăm hỏi và chúc sức khoẻ Giáo sư và gia đình, đồng thời chia sẻ, thành phố đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia, cùng với đó là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT. Hai định hướng lớn ấy cùng đặt con người và tri thức vào vị trí trung tâm của phát triển đất nước. Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng 6 trung tâm nghiên cứu tiên tiến cùng các trung tâm ĐMST của TPHCM và của ĐHQG TPHCM, nhằm tạo đột phá khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Việt Long (ngoài cùng bên trái) thăm GS.TS Đào Văn Lượng. ẢNH QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Việt Long tin rằng sự tham gia, đóng góp của các chuyên gia đầu ngành, trong đó có GS.TS Đào Văn Lượng là nguồn lực trí tuệ, niềm tin lớn để thành phố thực hiện thành công các chiến lược ĐMST và phát triển hệ sinh thái KHCN thành phố.

Đồng chí Nguyễn Việt Long (thứ 2 từ trái vào) trao quà của thành phố tới ông Trần Hữu Dũng. ẢNH QUANG HUY

Thăm ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), đồng chí Nguyễn Việt Long đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Hữu Dũng trong việc phát triển QTSC thành trung tâm công nghệ số hàng đầu của cả nước. Sau 25 năm hoạt động, QTSC đã thu hút 27 nhà đầu tư với hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số; cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới; tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số của TPHCM và cả nước. Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp tại QTSC đạt 138.000 tỷ đồng (gần 6 tỷ USD), trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỷ USD. Đặc biệt, chỉ với khoảng 200 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, khu đã thu hút hơn 6.600 tỷ đồng vốn xã hội.

Tin tưởng trong thời gian tới, QTSC sẽ phát triển “Phòng thí nghiệm đô thị thông minh” (UrbanLiving Lab) để thử nghiệm các giải pháp quản lý đô thị hiện đại, từ giao thông thông minh, quản lý năng lượng đến an ninh trật tự trước khi nhân rộng ra toàn thành phố. Xây dựng mạng lưới kết nối các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, tạo những sản phẩm công nghệ “Made by HCM City”. Bên cạnh đó, QTSC cần chủ động lan tỏa sức ảnh hưởng, hỗ trợ chuyển đổi số cho các KCN-KCX lân cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng theo hướng công nghệ cao.

Thành viên đoàn công tác chụp hình cùng Ban lãnh đạo QTSC. ẢNH QUANG HUY

Được biết, nhân Ngày KHCN và ĐMST Việt Nam 18-5, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 29-4-2026 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày KHCN và ĐMST Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố. Theo Kế hoạch, nội dung hoạt động chào mừng ngày KHCN và ĐMST Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố được tổ chức từ ngày 4-5 đến ngày 31-5 với 13 hoạt động đa dạng, thiết thực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ vai trò của KHCN, ĐMST và CĐS trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nổi bật là các hoạt động như: Techmart chuyên ngành Công nghệ Xanh và Tuần hoàn; Diễn đàn Data và AI mùa hè 2026; Hành trình khám phá Phòng thí nghiệm Mở (Open Lab Day)….

QUANG HUY