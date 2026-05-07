Vệ tinh VNREDSat-1 tiếp tục hoạt động sang năm thứ 14

Hệ thống VNREDSat-1 tiếp tục hoạt động sang năm thứ 14, vượt xa tuổi thọ thiết kế ban đầu, cho thấy sự bền bỉ của hệ thống và năng lực làm chủ công nghệ vệ tinh viễn thám tầm thấp của Việt Nam.

Ảnh VNREDSat-1 chụp thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) ngày 2-5-2026. Nguồn: VAST

Tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) cho biết, VNREDSat-1, vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam, được phóng thành công ngày 7-5-2013, với tuổi thọ thiết kế ban đầu 5 năm. Đến nay, vệ tinh vẫn tiếp tục cung cấp nguồn dữ liệu ảnh chủ động, tin cậy cho Việt Nam.

VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh viễn thám khép kín đầu tiên của Việt Nam, phục vụ quản lý, giám sát tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và góp phần khẳng định chủ quyền không gian quốc gia.

Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp; có kích thước 600mm x 570mm x 500mm, trọng lượng 120kg, do Công ty EADS Astrium của Pháp thiết kế, chế tạo.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống VNREDSat-1 từng gặp một số sự cố kỹ thuật, làm gián đoạn việc cung cấp dữ liệu ảnh. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, thuộc VAST, đã chủ động phối hợp khắc phục, duy trì hoạt động của hệ thống.

Ảnh VNREDSat-1 chụp thành phố Budapest (Hungary), ngày 5-5-2026. Nguồn: VAST

Từ năm 2020 đến nay, VNREDSat-1 đã cung cấp gần 30.000 ảnh vệ tinh, phục vụ quản lý tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc gia và góp phần khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam.

Theo VAST, với mô hình hoạt động phù hợp thực tiễn, VNREDSat-1 đã góp phần hình thành hạ tầng vũ trụ của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng kỹ thuật và nhân lực cho các dự án vệ tinh viễn thám tầm thấp trong thời gian tới.

TRẦN BÌNH