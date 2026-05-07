ASUS mở cổng đặt trước Zenbook DUO

Không chỉ nâng cấp về hiệu năng, ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) mang đến một trải nghiệm làm việc hoàn toàn mới trên laptop, với thiết kế hai màn hình OLED tích hợp và khả năng tối ưu không gian hiển thị ngay trên một thiết bị duy nhất.

ASUS Zenbook DUO với thiết kế đặc biệt

Điểm khác biệt của ASUS Zenbook DUO (2026) không chỉ nằm ở việc có thêm một màn hình, mà ở khả năng biến chiếc laptop này thành nhiều kiểu “setup làm việc” khác nhau tùy theo nhu cầu. Nhờ bàn phím rời kết nối linh hoạt cùng kickstand tích hợp, người dùng có thể tách bàn phím ra và sắp xếp lại hai màn hình theo nhiều cách, thay vì bị cố định như laptop truyền thống.

Trong thực tế, ASUS Zenbook DUO (2026) có thể hoạt động như một laptop thông thường khi gắn bàn phím lên màn hình dưới. Nhưng khi tháo rời bàn phím, thiết bị có thể chuyển sang dạng hai màn hình xếp dọc để đọc tài liệu, viết nội dung hoặc lập trình; hoặc đặt nằm ngang như một setup desktop mini với hai cửa sổ làm việc song song.

Ở các tình huống họp hoặc chia sẻ nội dung, người dùng cũng có thể mở phẳng máy để hiển thị cho người đối diện, biến thiết bị thành một công cụ trình bày nhanh gọn mà không cần màn hình phụ.

ASUS Zenbook DUO (2026) phù hợp với nhiều ngữ cảnh làm việc khác nhau: từ viết lách, dựng nội dung, làm việc văn phòng cho đến phân tích dữ liệu hay lập trình. Quan trọng hơn, tất cả những cách dùng này đều diễn ra trong một thiết bị duy nhất, giữ được tính di động nhưng vẫn mang lại trải nghiệm gần với một góc làm việc đa màn hình thực thụ.

ASUS đã cải thiện trải nghiệm hiển thị với hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 3K, độ sáng lên đến 1000 nits, tần số quét 144Hz và bổ sung lớp chống phản chiếu giúp thiết bị dễ sử dụng hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Về hiệu năng, ASUS Zenbook DUO (2026) thế hệ mới được nâng cấp lên đến nền tảng Intel Core™ Ultra X9 388H (Series 3) mới, đi kèm khả năng xử lý AI và hệ thống pin dung lượng 99Wh lớn hơn so với các phiên bản trước, hướng tới việc đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào nguồn điện.

Sản phẩm này đã được mở đặt trước tại thị trường Việt Nam trên ASUS eShop, áp dụng từ ngày 5-5 đến 25-5-2026, người dùng đặt trước sẽ nhận kèm chuột ASUS SmartO Mouse MD200 Silent Plus…

KIM THANH