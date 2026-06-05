Doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Singapore lập liên doanh phát triển dự án tại TPHCM

Ngày 4-6, tại TPHCM, 5 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore gồm Cosmos Initia, Hinokiya Group, Koterasu Group, Vietmax Capital và Công ty CP Đầu tư TT Capital ký kết thành lập liên doanh để phát triển một dự án nhà ở tại khu Nam TPHCM.

Nghi thức Ký kết Liên Doanh dự án TT GENESIS diễn ra vào ngày 4-6

Liên doanh sẽ đầu tư phát triển dự án TT Genesis tại khu vực Nhà Bè với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.400 căn hộ và 12 căn nhà phố ra thị trường.

Đại diện các bên cho biết, việc hợp tác lần này nhằm kết hợp nguồn lực tài chính, kinh nghiệm phát triển dự án quốc tế và sự am hiểu thị trường Việt Nam. Trong đó, Hinokiya và Cosmos Initia là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Koterasu có nhiều năm đầu tư tại Việt Nam, còn Vietmax Capital là quỹ đầu tư có trụ sở tại Singapore.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khu Nam TPHCM đang được hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn như mở rộng các trục đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hữu Thọ, cùng các dự án kết nối vùng như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Nguyễn Khoái và đề xuất tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ.

Đây là dự án thứ hai được TT Capital phát triển cùng các đối tác Nhật Bản. Trước đó, liên doanh giữa TT Capital, Cosmos Initia và Koterasu đã triển khai dự án TT Avio tại khu Đông TPHCM. Dự án này đã tiêu thụ hơn 2.100 căn hộ sau chưa đầy một năm mở bán và đang được đẩy nhanh tiến độ để bàn giao vào cuối năm 2027.

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