Sắp xếp trụ sở, nhà đất công dôi dư sau sáp nhập: Thuận lợi hơn nhờ chính sách đặc thù

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đến nay, TPHCM đã chuyển đổi công năng một số trụ sở, nhà đất công dôi dư. Nhìn chung, số lượng trụ sở, nhà đất công cần xử lý vẫn còn rất nhiều nhưng sắp tới hy vọng sẽ xử lý nhanh hơn nhờ cơ chế, chính sách mới được ban hành.

Công sở thành trường học, bệnh viện

Những ngày cuối tháng 6, ghi nhận của phóng viên SGGP tại trụ sở UBND quận 12 trước đây (số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An), một số khu vực đã được sửa lại để làm văn phòng trường, phục vụ công tác tuyển sinh năm học mới. Trước đó, UBND phường Thới An đã thực hiện bàn giao trụ sở này cho Sở GD-ĐT TP để chuyển đổi thành Trường liên cấp Tiểu học-THCS-THPT Lê Thị Riêng. Ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trụ sở UBND quận 12 có diện tích hơn 36.000m2, nhà trường đã nhận bàn giao hơn 28.000m2. Ngoài một khu đã được sửa chữa phục vụ công tác tuyển sinh, các khu vực còn lại đang thực hiện đấu thầu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Trụ sở UBND quận Tân Phú trước đây (số 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú) có diện tích đất hơn 13.000m2 với 13.600m2 sàn. Tầng trệt và tầng 1 được bố trí làm trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, các đoàn thể và trung tâm hành chính công phường Tân Phú. Các tầng còn lại đã bàn giao cho Trường THPT Thoại Ngọc Hầu. Bà Nguyễn Thị Túy Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay, đến tháng 8-2026, UBND phường Tân Phú sẽ hoàn tất việc bàn giao.

Một phần trụ sở UBND quận Tân Phú trước đây được giao cho Trường THPT Thoại Ngọc Hầu sửa chữa, phục vụ dạy học. Ảnh: THANH HIỀN

Trong lĩnh vực y tế, cơ sở Trung tâm Y tế quận 10 trước đây đã được bàn giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện cải tạo, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9 tới. Tương tự, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã đưa vào sử dụng 2 tầng đầu tiên tại cơ sở Trung tâm Y tế quận 3 trước đây để phục vụ cấp cứu và một số chuyên khoa, đồng thời tiếp tục cải tạo các tầng còn lại nhằm phát triển các khoa chuyên sâu.

Đẩy nhanh tiến độ

Theo báo cáo của UBND TPHCM, đến thời điểm hiện tại, có 370 cơ sở nhà, đất đơn vị chủ quản trước đây không còn nhu cầu sử dụng, đã điều chuyển, thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và khai thác. Thành phố tiếp tục phối hợp các cơ quan Trung ương tiếp nhận nhà, đất chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và đề xuất phương án xử lý đối với 15 cơ sở nhà, đất.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết tiếp tục tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo rà soát cơ sở nhà, đất của từng đơn vị đang sử dụng để đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn định mức, thực tiễn sử dụng. Đối với nhà, đất dôi dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng… để phục vụ người dân.

“Đến thời điểm hiện nay, việc rà soát số lượng tổng thể nhà, đất cũng như phương án sử dụng hiệu quả của từng địa chỉ cơ bản đã hoàn thành. Sau khi cấp có thẩm quyền thông qua sẽ công bố cho người dân được biết”, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM thông tin.

Mặt khác, trên thực tế, việc chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất dôi dư để phục vụ các mục đích y tế, giáo dục văn hóa, thể thao hoặc công cộng tại một số địa phương còn gặp khó khăn do phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn chuyên ngành, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của địa phương. Trước những khó khăn này, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, với Nghị quyết 31 vừa được Chính phủ ban hành ngày 24-6 đã trao thêm thẩm quyền cho chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục và tạo cơ sở pháp lý để sớm đưa các tài sản công dôi dư vào khai thác hiệu quả.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 31/2026/NQ-CP về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Theo Nghị quyết, chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư và cơ sở nhà, đất dôi dư giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà của địa phương quản lý, khai thác, kể cả các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý nhưng đã chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý hoặc địa phương thu hồi, đảm bảo lợi ích tổng thể kinh tế - xã hội của địa phương. Thời hạn cho thuê nhà tối đa 10 năm và được gia hạn, không khống chế số lần nếu đáp ứng điều kiện quy định.

LÂM NGUYÊN

THANH HIỀN - MAI HOA