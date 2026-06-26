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Từ ngày 1-7, người dưới 35 tuổi mua nhà xã hội lãi suất vay từ 6,5%/năm

SGGPO

Mức lãi suất này áp dụng trong 5 năm đầu tiên, sau đó lên 7,5%/năm trong 10 năm tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi thông báo đến các ngân hàng thương mại (NHTM) về mức lãi suất cho vay với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2026.

Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 NHTM Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) trong 5 năm đầu vay vốn (kể từ ngày giải ngân đầu tiên), với mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5%/năm. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 NHTM Nhà nước, với lãi suất 7,5%/năm.

Mức lãi suất cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà từ 6,5% - 7,5%/năm được áp dụng căn cứ theo văn bản 4290 ngày 29-5-2025 của NHNN, về triển khai cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội, và văn bản 2382 ngày 31-3-2026 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn về chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ theo Nghị quyết 33/2023 của Chính phủ. NHNN yêu cầu các NHTM tham gia chương trình thực hiện mức lãi suất nêu trên đối với các khoản vay đủ điều kiện.

Theo Nghị quyết 33/2023, Chính phủ đã thông qua một gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên 145.000 tỷ đồng. Hiện có 9 NHTM tham gia chương trình bao gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MBBank, Techcombank và HDBank.

Theo thống kê từ NHNN, đến cuối tháng 1-2026, tỷ lệ giải ngân gói này mới đạt khoảng 8.293 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 6.934 tỷ đồng cho chủ đầu tư 49 dự án nhà ở xã hội vay và khoảng 1.359 tỷ đồng cho người mua nhà ở xã hội vay. Nhóm người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội có tỷ lệ giải ngân khoảng 252 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Nghị quyết 33/2023 NHNN VND Nghị quyết 33 Nhà ở xã hội Nội dung hướng dẫn Agribank Ngân hàng thương mại BIDV Ngân hàng Nhà nước

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