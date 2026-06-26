TPHCM khởi công xây dựng gần 6.300 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Ngày 26-6, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Tập đoàn Becamex tổ chức khởi công 4 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại TPHCM với tổng số 6.229 căn hộ.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: THANH HIỀN

Các dự án khởi công gồm: Nhà ở an sinh xã hội Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) có 1.178 căn; nhà ở an sinh xã hội Khu 4 Định Hòa có 3.190 căn (phường Chánh Hiệp); nhà ở an sinh xã hội Khu 2 Việt Sing có 923 căn và nhà ở an sinh xã hội Khu 7 Việt Sing có 938 căn (phường Thuận Giao).

Trong tổng số 6.229 căn hộ trên, Tập đoàn Becamex dành khoảng 1.000 căn để người lao động được thuê với mức giá phù hợp, làm bước đệm tiến tới sở hữu lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: THANH HIỀN

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng giai đoạn 2026-2030 phải hoàn thành 181.257 căn. TPHCM đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo Trung ương, coi đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là cơ hội tạo đột phá về an sinh cho người thu nhập thấp.

Theo kế hoạch, quý 3-2026, TPHCM sẽ khởi công 59 dự án với khoảng 54.900 căn hộ, dự kiến hoàn thành năm 2027. Lũy kế 2026-2027, thành phố triển khai 78 dự án với khoảng 73.800 căn, trong đó 59 dự án được áp dụng cơ chế "luồng xanh" để rút ngắn thủ tục đầu tư xây dựng.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: THANH HIỀN

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng đề nghị, các sở, ngành và địa phương tiếp tục tạo điều kiện để các dự án nhà ở xã hội triển khai nhanh, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu của TPHCM. Trong đó cần chú trọng phát triển nhà ở cho thuê, chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex cho biết thêm, tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng 2.000 căn trong giai đoạn tới. Đây là bước tiếp nối hành trình mà Becamex kiên định theo đuổi, với quan điểm: mỗi người lao động đến làm việc tại địa phương cũng chính là một nhà đầu tư cho tương lai vùng đất này.

THANH HIỀN