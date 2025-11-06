Doanh thu 9 tháng vượt 45.200 tỷ đồng: SATRA khẳng định vai trò đầu tàu thương mại

Trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng của một siêu đô thị, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu tàu khi ghi nhận doanh thu toàn hệ thống ước đạt 45.202,72 tỷ đồng, tăng 106,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 8.720,28 tỷ đồng, tăng 117,0% so với cùng kỳ.

Ông Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SATRA báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025

Thành công này không chỉ thể hiện nội lực vững vàng mà còn cho thấy sự thích ứng nhanh của SATRA trong xu thế chuyển đổi số và logistics xanh, gắn liền với đà tăng trưởng chung của thành phố.

Nền tảng nội lực từ chiến lược số hóa

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của SATRA tăng hơn 15% so với cùng kỳ 2024, lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Mảng bán lẻ tiếp tục là động lực chủ lực, chiếm tỷ trọng phần lớn doanh thu của toàn hệ thống, trong đó kênh bán hàng trực tuyến tăng 63%, đóng góp gần 1/3 tổng doanh thu bán lẻ.

Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh cho biết, kết quả này là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số mà Tổng Công ty triển khai liên tục trong 3 năm qua. SATRA đã hợp tác cùng Tập đoàn FPT xây dựng khung chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và nền tảng ERP tích hợp trong toàn bộ hoạt động sản xuất, phân phối, quản trị nhân sự và chăm sóc khách hàng. Theo ông Thanh, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hiện đại hóa vận hành, mà còn là phương thức giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn hành vi tiêu dùng, tối ưu chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics. “Chúng tôi xác định công nghệ và con người là 2 trụ cột phát triển dài hạn. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp không chỉ bán hàng hiệu quả hơn mà còn củng cố bản sắc hàng Việt trong không gian thương mại điện tử đang mở rộng từng ngày”, ông Lâm Quốc Thanh chia sẻ.

Bên cạnh chuyển đổi số, logistics xanh được xem là định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. SATRA đang đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm thương mại - logistics Bình Điền 2, dự kiến trở thành trung tâm điều phối hàng hóa lớn nhất khu vực Đông Nam bộ. Việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh không chỉ giúp giảm phát thải, mà còn mở ra cơ hội để các công ty thành viên như Cofidec, Vissan, APT,... nâng cao giá trị xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Trung Đông.

“SATRA đặt mục tiêu tăng trưởng kho lạnh trong giai đoạn 2025-2030 là 8%, triển khai đề án xây dựng Kho lạnh II với thiết kế xây dựng hiện đại và hoàn chỉnh. Song song đó, SATRA sẽ đầu tư nâng cấp các kho bãi, điển hình như kho Bình Đường nhằm cải thiện, hoàn thiện nâng cao hiệu quả lưu trữ, trung chuyển hàng hóa đảm bảo các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tạo sự linh hoạt hệ thống kho bãi mà SATRA đang có. Không có logistics hiện đại, không thể nói đến thương mại xanh. SATRA hướng đến mô hình doanh nghiệp vận hành bằng dữ liệu, phân phối bằng công nghệ và phát triển bằng trách nhiệm xã hội”, ông Lâm Quốc Thanh cho biết.

Bắt nhịp đà tăng trưởng của siêu đô thị TPHCM

Tại Hội thảo “Khẳng định bản sắc hàng Việt trên không gian số” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam với hơn 100 triệu dân, sức mua ngày càng tăng đang nổi lên là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất Đông Nam Á, với quy mô 180 tỷ USD và dự kiến đạt 350 tỷ USD vào cuối năm 2025. Song song đó, không gian số đã trở thành một “mặt trận mới” của hàng Việt. Đây là cơ hội để hàng Việt tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng và mở rộng vị thế trên bản đồ khu vực. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng ngoại nhập và hàng giá rẻ, trong khi tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn là thách thức lớn. “Bảo vệ thương hiệu và khẳng định bản sắc hàng Việt trên không gian số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết. TPHCM với hơn 500.000 doanh nghiệp, chiếm hơn 20% GDP quốc gia, chính là lực lượng tiên phong trong hành trình này”, ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng, việc chuyển đổi số, logistics xanh và thương mại điện tử minh bạch sẽ là 3 trụ cột giúp doanh nghiệp thành phố lan tỏa thương hiệu Việt. Thành phố tập trung tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, phân phối và marketing, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia chuỗi giá trị số.

Trong bối cảnh TPHCM hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mô hình phát triển “1 trung tâm - 3 vùng động lực” được kỳ vọng hình thành tam giác kinh tế, thương mại, logistics lớn nhất cả nước. Theo đó, TPHCM giữ vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao; Bình Dương phát triển công nghiệp chế biến sản xuất; còn Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ logistics cảng biển quốc tế. SATRA đang chủ động nắm bắt cơ hội này để mở rộng hệ thống phân phối vùng. Hàng loạt cửa hàng Satrafoods, siêu thị mini, trung tâm thương mại Centre Mall được triển khai tại các khu dân cư mới góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn người tiêu dùng nông thôn và công nhân khu công nghiệp. Mô hình bán lẻ đa kênh, linh hoạt, kết hợp offline và online giúp SATRA duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng địa phương. “Việc SATRA đẩy mạnh logistics xanh và chuyển đổi số không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển, mà còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh và kinh tế xanh của thành phố. Sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ là nền tảng để xây dựng niềm tin, bảo vệ thương hiệu, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế hàng Việt”, ông Lư Nguyên Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, chia sẻ.

30 năm kể từ ngày thành lập, SATRA đã trở thành một biểu tượng về sự năng động, sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp nhà nước TPHCM. Hơn 14.000 người lao động đang làm việc trong hệ thống không chỉ là lực lượng sản xuất mà còn là những đại sứ thương hiệu góp phần lan tỏa giá trị hàng Việt. Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh chia sẻ: “Tự hào không có nghĩa là dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, lấy con người làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy thương hiệu Việt làm niềm tin. Mục tiêu của SATRA không chỉ là đạt doanh thu thành phố giao, mà còn góp phần để hàng Việt có chỗ đứng vững chắc trong không gian thương mại toàn cầu. Và trong đà tăng trưởng mạnh mẽ của TPHCM, SATRA tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của mình - một doanh nghiệp không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn kiến tạo hệ sinh thái thương mại hiện đại, bền vững, gắn với bản sắc hàng Việt và hành trình phát triển cùng thành phố”.

ÁI VÂN