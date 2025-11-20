Kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Vissan

Động thái này nằm trong lộ trình kiện toàn công tác cán bộ, nhằm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, gắn nhiệm vụ chính trị với chiến lược phát triển bền vững của SATRA. Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch HĐTV SATRA, với hơn 55 năm hình thành và phát triển, Vissan hiện là doanh nghiệp đầu ngành trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đảm bảo bình ổn thị trường TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước.

Lãnh đạo SATRA ghi nhận nỗ lực của tập thể Vissan trong việc duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, góp phần đưa Vissan phát triển xứng tầm thương hiệu thực phẩm quốc gia.

MỸ HẠNH