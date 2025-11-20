Chương trình “Mua sắm rộn ràng - ngập tràn quà tặng”

Hệ thống bán lẻ SATRA chính thức công bố chương trình khuyến mãi lớn nhất năm mang tên “Mua sắm rộn ràng - Ngập tràn quà tặng”, diễn ra từ ngày 15-11 đến hết 30-11.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Mùa mua sắm năm - Shopping Season 2025” do Sở Công thương TPHCM phát động. Với quy mô rộng khắp, chương trình được áp dụng tại toàn bộ hệ thống bán lẻ của SATRA, bao gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và khoảng 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, hứa hẹn mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.

Điểm nhấn của chương trình là mức giảm giá “khủng” trên nhiều sản phẩm, lên đến 100%, cùng hàng loạt các hoạt động ưu đãi khác. Theo đó, khách hàng thành viên SATRA sẽ nhận ngay những phần quà thiết thực theo giá trị hóa đơn trong các ngày cuối tuần. Ngày 22 và 23-11: tặng ngay 1 bịch nước rửa chén Yes hương gừng cam 3,2kg khi có hóa đơn từ 800.000 đồng. Ngày 29 và 30-11: tặng ngay 1 bịch hạt nêm Aji ngon heo 400gr khi có hóa đơn từ 600.000 đồng.

Với hóa đơn chỉ từ 99.000 đồng, khách hàng có thể mua kèm 1 sản phẩm giá cực sốc: nước xả vải Downy huyền bí (túi 3,5l) 189.000 đồng, dầu gội Rejoice siêu mượt (chai 900ml) 149.900 đồng, nước giặt Ariel (sen & nhài túi 2,3kg / Downy nước hoa túi 2,5kg) 127.000 đồng. Ngoài ra, đây là cơ hội vàng để tích trữ đồ Tết sớm với loạt sản phẩm bia Tết và thực phẩm chất lượng: Heineken (lon cao, nhãn xuân 2026): 442.000 đồng/ thùng 24 lon, Heineken Silver: 455.800 đồng/thùng; Tiger (lon cao, nhãn xuân): 349.750 đồng/thùng, Tiger Crystal: 399.000 đồng/thùng; chả giò tôm cao cấp Sakura Cofidec Foods: 35.900 đồng/khay 400gr; bánh Mandu hải sản CJ Bibigo: 44.500 đồng/gói 350gr; sữa chua men sống Probi (dứa/dâu/ít đường): 19.700 đồng/lốc 5 chai, sữa chua Vinamilk: 22.400 đồng/lốc.

Các sản phẩm gia vị thiết yếu áp dụng chương trình Mua 2 tặng 1 hoặc giảm giá sâu. Trong đó, các sản phẩm áp dụng mua 2 tặng 1: hạt nêm Neptune 4 trong 1 heo, dầu giấm trộn salad Nam Dương, nước tương thượng hạng Nam Dương...

Các sản phẩm giảm giá hơn 50%: nui rau củ Nuffam 2, nước giặt xả Power 100 hương nước hoa Pháp đam mê. Nhiều sản phẩm bình ổn giá cũng được áp dụng giảm giá trong đợt này như: nước uống đóng chai Sapuwa, chả cá viên APT, gạo Thiên Kim hương lài 5kg, miến măng gà 55gr... Các sản phẩm nhãn hàng riêng SATRA chất lượng cao, giá phải chăng tiếp tục được giảm giá: nước giặt Satra Eco hương hoa quyến rũ, gạo thơm ST25 Satra, nước tẩy gia dụng Satra eco...

Đặc biệt, SATRA chuẩn bị các gói quà tặng “Tri ân người lái đò 20-11” với thiết kế trang trọng, phù hợp làm quà tặng, đi kèm mức giá ưu đãi hấp dẫn: sữa tắm Gervenne (900gr) còn 85.000 đồng/hộp kèm quà tặng 1 lăn khử mùi 25ml; sữa tắm Enchanteur (650gr) còn 144.500 đồng/hộp kèm quà tặng 1 nước hoa 10ml; dầu gội Enchanteur (650gr) còn 125.900 đồng/ hộp kèm quà tặng 1 chai xả 300gr.

Chương trình “Mua sắm rộn ràng - Ngập tràn quà tặng” của SATRA là cơ hội lý tưởng để người tiêu dùng TPHCM mua sắm, tích trữ hàng hóa chất lượng với mức giá tốt nhất, đồng thời thể hiện tinh thần tri ân cao đẹp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

GIA MINH