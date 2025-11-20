Tuyên dương lực lượng truy bắt cướp tại chợ Bình Điền

Chuyển động kinh tế xanh

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) vừa tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chợ Bình Điền, sau vụ việc truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của thương nhân.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 27-10, đối tượng Trần Minh Tân (35 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) giả vờ mua hàng rồi giật túi tiền có 118 triệu đồng của một chủ sạp tại chợ Bình Điền. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bình Đông đã phối hợp cùng Đội An ninh trật tự - Phòng cháy chữa cháy (ANTT-PCCC) chợ Bình Điền đã triển khai truy bắt. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng bị khống chế, toàn bộ số tiền được thu hồi và hoàn trả cho người bị hại. Ghi nhận tinh thần dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 đơn vị, SATRA đã quyết định khen thưởng Ban Chỉ huy Công an phường Bình Đông 20 triệu đồng và Đội ANTT-PCCC chợ Bình Điền 15 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, đánh giá, đây là hành động thiết thực, góp phần giữ vững môi trường kinh doanh an toàn, văn minh tại khu thương mại Bình Điền. SATRA sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, bền vững.

KHÁNH AN

