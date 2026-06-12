Đổi mới phương thức thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn

Sản xuất UAV tại Công ty Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam, một lĩnh vực được chú trọng đầu tư trong Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn TPHCM 2026.

Theo đó, Sở KH-CN TPHCM sẽ phối hợp triển khai cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực này và thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các dự án nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế chip “Make in Vietnam” và các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số (ưu tiên chip AI, chip IoT, chip UAV, các sản phẩm công nghệ chiến lược).

Theo kế hoạch, năm 2026, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực vi mạch - bán dẫn, ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, gắn với hoạt động R&D. Thành phố đặt mục tiêu cụ thể là thu hút ít nhất 4 dự án đầu tư mới trong hệ sinh thái bán dẫn trong năm 2026. Đồng thời, các chương trình hợp tác chiến lược với những tập đoàn công nghệ lớn như AMD và NVIDIA sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm mở rộng cơ hội chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường.

Về hạ tầng, thành phố tập trung hoàn thiện thông qua việc xây dựng Đề án các khu công nghệ số tập trung, hình thành tổ hợp khu công nghệ bán dẫn; Bản đồ số hệ sinh thái chuỗi cung ứng và nền tảng dữ liệu số cũng được xây dựng để theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai các nhiệm vụ.

Đặc biệt, công tác phát triển nguồn nhân lực được đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho ít nhất 300 lao động tại các doanh nghiệp bán dẫn trên địa bàn. Các chương trình đào tạo này có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM, các trường đại học kỹ thuật và Hiệp hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TPHCM...

Kế hoạch này là bước đi nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 98/KH-UBND của UBND TPHCM hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng công nghệ cao của cả nước.

BÁ TÂN