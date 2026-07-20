Cơ chế tài chính đột phá cho phát triển công nghệ chiến lược

Mức 300 triệu đồng/tháng dành cho Tổng công trình sư được đề xuất cao hơn mức quy đổi nhằm tăng sức cạnh tranh đối với nguồn nhân lực đặc biệt khan hiếm.

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Tổng công trình sư có thể nhận được mức lương 300 triệu đồng/tháng. Đây là nội dung được Bộ KH-CN đưa vào dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình KH-CN và đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Cùng với mức lương, hàng loạt đổi mới về quản lý tài chính, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và chuyển sang quản lý theo kết quả đầu ra.

Tất cả hướng tới mục tiêu đến năm 2030, phát triển và thương mại hóa trên 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, làm chủ hoàn toàn ít nhất 12 công nghệ lõi, đưa trên 10 sản phẩm cạnh tranh thành công trên thị trường quốc tế, hình thành tối thiểu 5 chuỗi sản phẩm công nghệ chiến lược.

Dự thảo Thông tư đề xuất 6 nhóm cơ chế tài chính đột phá gồm: cơ chế đãi ngộ nhân lực tham gia nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; kinh phí dự phòng tối đa 10% tổng kinh phí nhiệm vụ; quản lý và quyết toán theo kết quả, mức khoán; cho phép triển khai nhiều phương án nghiên cứu độc lập; trao quyền tự chủ lựa chọn nhà cung cấp; quản lý theo chuỗi nhiệm vụ, tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo cũng lần đầu đề xuất khung thu nhập cạnh tranh cho đội ngũ nhân lực chủ chốt, qua tham khảo kinh nghiệm từ Singapore và một số quốc gia có KH-CN phát triển, được điều chỉnh theo sức mua tương đương của Việt Nam.

Theo đó, mức đề xuất tối đa là 300 triệu đồng/tháng đối với Tổng công trình sư, 250 triệu đồng/tháng đối với Kiến trúc sư trưởng, 150 triệu đồng/tháng đối với Chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc Chủ tịch Hội đồng và 40 triệu đồng/tháng đối với các chuyên gia, nhà khoa học tham gia.

Mức 300 triệu đồng/tháng dành cho Tổng công trình sư được đề xuất cao hơn mức quy đổi nhằm tăng sức cạnh tranh đối với nguồn nhân lực đặc biệt khan hiếm.

PGS-TS Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển KH-CN quốc gia, cho biết, trong nhiều năm qua, các nhiệm vụ KH-CN chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ nghiên cứu và phương thức quản lý mang tính hành chính.

Trước yêu cầu mới, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ KH-CN, Ban soạn thảo Thông tư đã xây dựng một cơ chế mang tính đột phá cả về tư duy quản lý, cơ chế tài chính và phương thức tổ chức thực hiện, lấy sản phẩm và hiệu quả ứng dụng làm trung tâm; đổi mới tư duy quản lý, đổi mới cơ chế tài chính và chuyển từ cách tiếp cận quản lý theo “nhiệm vụ nghiên cứu” sang phát triển các dự án công nghệ gắn với sản phẩm và thị trường.

Đây được xem là nền tảng cốt lõi để thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời kỳ mới.

TRẦN LƯU