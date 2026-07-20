Viettel hợp tác Qualcomm nghiên cứu công nghệ 6G

Tập đoàn Viettel vừa trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết “Chương trình truy cập sớm nền tảng 6G” với Qualcomm Technologies, bắt đầu nghiên cứu và phát triển thế hệ mạng di động tiếp theo.

Theo thỏa thuận, Viettel và Qualcomm phối hợp nghiên cứu, thiết kế, phát triển và sản xuất trạm thu phát sóng thế hệ thứ 6 (6G).

Trong đó, Viettel đảm nhiệm các khâu nghiên cứu, thiết kế, phát triển, tích hợp, sản xuất, thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm. Qualcomm cung cấp nền tảng chipset và công cụ phát triển.

Hai bên sẽ đánh giá khả năng tương tác giữa nền tảng 6G của Qualcomm với các sản phẩm do Viettel nghiên cứu, phát triển; đồng thời tối ưu hiệu năng trong những điều kiện và kịch bản khai thác thực tế.

Mục tiêu đặt ra là thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech trao đổi văn bản ký kết “Chương trình truy cập sớm nền tảng 6G” cùng ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Giám đốc Qualcomm Technologies. Ảnh: VHT

“Chương trình truy cập sớm nền tảng 6G” của Qualcomm chỉ dành cho các đối tác chiến lược được lựa chọn. Viettel là đối tác đầu tiên tham gia chương trình này.

Thông qua chương trình, Viettel được tiếp cận nền tảng chipset và các công cụ phát triển trước thời điểm thương mại hóa rộng rãi. Qua đó, doanh nghiệp có thể phát triển sản phẩm song song với quá trình Qualcomm hoàn thiện nền tảng, rút ngắn thời gian nghiên cứu và chuẩn bị đưa sản phẩm 6G ra thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nhấn mạnh mục tiêu của Viettel là làm chủ công nghệ.

Theo đó, cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên của Viettel phải được thực hiện trên hệ thống và thiết bị do tập đoàn tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Mục tiêu này tiếp tục thể hiện định hướng làm chủ chuỗi công nghệ, từ nghiên cứu, thiết kế, phát triển đến sản xuất, thương mại hóa và triển khai trên mạng lưới thực tế.

Trung tướng Tào Đức Thắng trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: VHT

Đáng chú ý, các chương trình công nghệ chiến lược của Qualcomm trước đây thường được khởi động tại những trung tâm công nghệ lớn như Mỹ và Hàn Quốc. Việc Viettel trở thành đối tác đầu tiên tham gia chương trình truy cập sớm nền tảng 6G cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, phát triển các công nghệ thế hệ mới.

Việc tham gia chương trình cũng đánh dấu bước mở rộng hợp tác giữa Viettel và Qualcomm, từ phát triển thiết bị 5G Open RAN sang nghiên cứu công nghệ 6G.

Trước đó, các thiết bị 5G do Viettel nghiên cứu, phát triển trên nền tảng chipset Qualcomm đã được triển khai trên mạng lưới. Kết quả hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa 5G là nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng sang 6G.

Ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Giám đốc Qualcomm Technologies, đánh giá cao năng lực tự nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa các giải pháp vô tuyến và triển khai mạng lưới quy mô lớn của Viettel. Qualcomm cam kết tiếp tục hỗ trợ Viettel nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển mạng di động thế hệ mới, hướng tới mục tiêu đưa Viettel trở thành một trong những đơn vị tiên phong triển khai công nghệ 6G tại châu Á.

Ông Durga Malladi (bìa phải) trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: VHT

Bên cạnh nghiên cứu 6G, Viettel và Qualcomm thống nhất tiếp tục phối hợp mở rộng thị trường quốc tế cho các thiết bị 5G do Viettel phát triển tại Đông Nam Á, Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Qualcomm sẽ kết nối Viettel với các nhà mạng và đối tác toàn cầu, trong khi Viettel cung cấp các giải pháp, sản phẩm và kinh nghiệm triển khai thực tế, tạo điều kiện để thiết bị viễn thông “Make in Vietnam” tiếp cận sâu hơn thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn phát triển 6G, phạm vi hợp tác dự kiến không chỉ giới hạn ở các hệ thống vô tuyến. Công nghệ 6G được định hướng phát triển theo mô hình mạng tích hợp trí tuệ nhân tạo ngay từ kiến trúc nền tảng.

Hai bên có thể mở rộng hợp tác sang điện toán hiệu năng cao, máy chủ trung tâm dữ liệu, công nghệ cảm biến, thiết bị AI tự chủ và các hệ thống vô tuyến thế hệ mới.

Việc tham gia nghiên cứu 6G từ giai đoạn đầu giúp Viettel đồng hành với quá trình phát triển công nghệ toàn cầu, chủ động nghiên cứu và định hình các sản phẩm mạng viễn thông thế hệ tiếp theo. Qua đó, Viettel kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực công nghệ trong nước và thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

THÚY MAI