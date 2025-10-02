Đổi mới sáng tạo là mạch ngầm xuyên suốt để phát triển, trường tồn

Tập đoàn FPT cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới quốc gia - thông qua đào tạo nguồn lực trẻ, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư các trung tâm R&D và tiên phong trong các dự án công nghệ chiến lược.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 (Innovate Viet Nam 2025) là sự kiện KH-CN, đổi mới sáng tạo tiêu biểu và lớn nhất Việt Nam trong năm 2025 do Bộ Tài chính và Bộ KH-CN chủ trì tổ chức, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp thực hiện.

Quyết tâm biến đổi mới sáng tạo thành thực tiễn

Tại Innovate Viet Nam 2025, phát biểu ở Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo quốc gia, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa khẳng định: “Đổi mới sáng tạo không nằm trong quy định, không bị ràng buộc bởi điều lệ tài chính - mà thực chất là linh hồn của sự phát triển, là tài sản vô hình quý giá nhất của mỗi tổ chức”.

Quang cảnh Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo quốc gia

Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, xuyên suốt 37 năm phát triển, FPT đã xác lập đổi mới sáng tạo là giá trị cốt lõi - được nuôi dưỡng như một nền văn hóa bền vững, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Năm 2025, hơn 5.000 sáng kiến từ 84.000 nhân sự FPT tại 30 quốc gia đã giúp tập đoàn tiết kiệm gần 800 tỷ đồng chi phí vận hành, trong đó nhiều ý tưởng đến từ đội ngũ vận hành, thiết kế sản phẩm và bán hàng.

Từ góc nhìn chiến lược, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là “mạch ngầm xuyên suốt” trong bốn trụ cột nghị quyết lớn của Trung ương gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT chia sẻ về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong phát triển doanh nghiệp, góp phần xây dựng quốc gia

Do đó, để biến đổi mới sáng tạo thành thực tiễn chứ không chỉ là khẩu hiệu, cần thúc đẩy hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như công nghệ cao, logistics, AI; đưa đổi mới sáng tạo vào chính sách một cách linh hoạt; xây dựng “bản đồ chiến lược công nghệ” theo địa phương; phát triển mối liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ trong hệ sinh thái.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng kiến nghị doanh nghiệp Việt cần chủ động nâng cao năng lực hấp thu công nghệ, đón đầu làn sóng hợp tác quốc tế chất lượng cao, từ “gia công giá rẻ” sang “liên minh chuyển giao công nghệ”.

“Việt Nam đang đứng trước cơ hội đặc biệt để định vị lại vai trò trong chuỗi đổi mới sáng tạo toàn cầu. Với nguồn nhân lực trẻ, thị trường rộng mở và khả năng hấp thu công nghệ ngày càng lớn, nếu có quyết tâm, có cơ chế và có tinh thần đổi mới không ngừng, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ sáng tạo của châu Á”, ông Nguyễn Văn Khoa nhận định.

Hệ sinh thái công nghệ đổi mới sáng tạo toàn diện

Tại Innovate Viet Nam 2025, Tập đoàn FPT trình diễn các nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái Made by FPT được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực trọng yếu: điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, bảo tồn văn hóa, bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Hệ sinh thái phản ánh năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan gian hàng FPT

Trong đó có, FPT Cloud - Nền tảng đám mây thế hệ mới đạt chuẩn quốc tế (PCI DSS, ISO 27017:27013), cung cấp hơn 80 dịch vụ từ hạ tầng đến ứng dụng, hiện đang phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FPT AI Agents - Nền tảng trí tuệ nhân tạo ứng dụng Agentic AI, Generative AI và mô hình đa phương thức, triển khai hiệu quả các “nhân sự AI” đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Nhật, Indonesia), giúp doanh nghiệp tăng tốc năng suất, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong lĩnh vực văn hóa, FPT Culture Tech mang đến giải pháp toàn diện để “bất tử hóa” di sản trên không gian số. Hệ thống tích hợp công nghệ số hóa hiện đại tạo ra trải nghiệm văn hóa - du lịch hấp dẫn như bản đồ ảo, tour thực tế ảo, Hologram, trình diễn 3D Mapping.

FPT cũng giới thiệu sản phẩm chip do tập đoàn phát triển - đánh dấu bước tiến trong hành trình làm chủ công nghệ lõi. Chip PMIC (Power Management IC) là dòng chip cốt lõi trong các thiết bị điện thoại, IoT, thiết bị y tế, xe điện. Bên cạnh đó, FPT còn có VR Training - Mivo by akaVerse - ứng dụng thực tế ảo hỗ trợ đào tạo vận hành thiết bị bán dẫn. Công nghệ này giúp chuẩn hóa kỹ năng, tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian huấn luyện cho đội ngũ kỹ sư.

Khách hàng trải nghiệm các hoạt động tại gian hàng FPT

Song hành với năng lực công nghệ, FPT giới thiệu chương trình đào tạo AI và vi mạch bán dẫn, với học liệu chuẩn quốc tế, đội ngũ giảng viên trong - ngoài nước và sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Sinh viên được tham gia dự án thực tế từ sớm, tích lũy kỹ năng chuyên sâu, đặc biệt theo lộ trình chương trình Kỹ sư 57 - hướng tới xây dựng lực lượng kế cận chiến lược cho chuyển đổi số quốc gia.

Bắt tay đối tác Nhật Bản và NIC thúc đẩy chuyển đổi số y tế

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn FPT, Konica Minolta (tập đoàn hàng đầu Nhật Bản chuyên sản xuất thiết bị văn phòng, thiết bị chẩn đoán hình ảnh) và NIC ký kết thỏa thuận, dự kiến cùng nhau thúc đẩy chuyển đổi số y tế tại Việt Nam.

Trong đó, FPT tập trung phát triển các mô hình AI trong phân tích hình ảnh y tế, xây dựng hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Konica Minolta đề xuất chủ đề nghiên cứu chung về phân tích động học X-quang trong chẩn đoán hình ảnh y tế ứng dụng AI. NIC phối hợp với cơ quan quản lý và các cơ sở y tế địa phương, đảm bảo hành lang pháp lý và chuẩn bị môi trường nghiên cứu phù hợp.

FPT, Konica Minolta và NIC ký kết thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và năng lực triển khai tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho đổi mới sáng tạo trong y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe thông minh trong tương lai gần.

Các hoạt động của FPT tại Innovate Viet Nam 2025 một lần nữa thể hiện tầm nhìn chiến lược của FPT: lấy công nghệ làm nền tảng, lấy đổi mới làm động lực, và lấy con người làm trung tâm để thực hiện cam kết cùng Việt Nam công tư kiến tạo, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số toàn cầu.

TRẦN BÌNH