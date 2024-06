Đội Phần Lan và Trung Quốc sẽ trình diễn pháo hoa trên trời đêm sông Hàn với chủ đề 'Thế giới thần tiên'

Ngày 26-6, hai đội trình diễn trong đêm thi thứ 4 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 (diễn ra ngày 29-6) đã có mặt tại Đà Nẵng. Đây sẽ là màn so tài kịch tính giữa tân binh đến từ Trung Quốc và đội Phần Lan – cựu vô địch DIFF 2019.

Với chủ đề “Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên”, đội pháo hoa Liuyang Jingduan New-art Display Co., Ltd đến từ Trung Quốc sẽ mang đến màn trình diễn có tên gọi “Khúc ca mùa hè – Dệt nên pháo hoa”.

Anh Liang Weiming, đội trưởng đội pháo hoa đến từ Trung Quốc cho biết, đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trình diễn sắp tới. Với hơn 4.000 loại pháo khác nhau, màn trình diễn của đội sẽ chia làm 4 phần khác nhau. Một trong những thế mạnh của đội là pháo tầm cao nên du khách, người dân đến với đêm chủ đề “Thế giới thần tiên” có thể kỳ vọng những màn pháo thực sự mãn nhãn.

Trong khi đó, đội Joho Pyro Professional Fireworks AB đến từ Phần Lan là gương mặt quen thuộc của DIFF và cuộc thi pháo hoa tầm cỡ trên thế giới. Trước đó, đội từng là Quán quân của DIFF 2019.

Từng có kinh nghiệm thi đấu ở Đà Nẵng, anh Johan Dan Erik Hollaender, đội trưởng đội Joho Pyro Professional Fireworks AB cho hay, thời tiết ở Đà Nẵng là một yếu tố thử thách lớn nhất. Để tham gia tranh tài, đội mang đến cho khán giả một màn trình diễn có tên gọi là “Một triệu giấc mơ” với khoảng 10.000 loạt sản phẩm liên quan đến pháo hoa. Màn trình diễn kể về chàng trai đang dần lớn lên và đi tìm kiếm ước mơ là muốn vươn ra một vì sao khác. Trong câu chuyện đó, đội sẽ lồng ghép vào đó yếu tố tình yêu nhẹ nhàng, hạ màn sẽ đậm chất Rock châu Âu.

“Đến với DIFF 2024, đây sẽ là một trong những màn trình diễn quy mô lớn đối với đội. Yêu cầu nhiều về mặt kỹ thuật, chúng tôi hy vọng màn trình diễn luôn làm khán giả cảm thấy ngạc nhiên bởi màn pháo hoa sẽ không lặp lại. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn tìm thấy điểm giao thoa âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa, từ đó sẽ làm đa dạng hơn cảm xúc, màu sắc trên bầu trời bên sông Hàn Đà Nẵng”, anh Johan Dan Erik Hollaender thông tin.

Dự kiến, đêm thi thứ 4 của DIFF 2024 sẽ có khoảng 151 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

XUÂN QUỲNH