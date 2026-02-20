Lâm Đồng: Ùn ứ nghiêm trọng trên quốc lộ 28B

Trong cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026, quốc lộ 28B – tuyến đường huyết mạch nối Phan Thiết với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) – tiếp tục ùn ứ nghiêm trọng, khiến hàng trăm phương tiện “chôn chân” nhiều giờ liền.

Từ đầu giờ chiều 20-2 đến thời điểm hiện tại, tại khu vực đèo Đại Ninh thuộc quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng) đang xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

VIDEO: Hàng trăm phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 28B đi Đà Lạt

Theo ghi nhận và phản ánh của người dân, điểm nghẽn nghiêm trọng nằm tại Km46+600, giữa đèo Đại Ninh, khu vực tiếp giáp cầu cạn số 4 và tuyến đường cũ trên quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo.

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau trên đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng)

Trao đổi với phóng viên, một tài xế đang lưu thông trên tuyến cho biết, nguyên nhân khiến tình trạng ùn ứ kéo dài là do đoạn tiếp giáp với cầu cạn số 4 (đang thi công) và tuyến đường cũ bị sụt lún.

Khu vực đường cấp phối bị sụt lún khiến các phương tiện di chuyển khó khăn

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đơn vị thi công đã khắc phục tạm thời đoạn đường bị sụt lún, các phương tiện bắt đầu di chuyển, nhưng tình trạng ùn ứ vẫn còn kéo dài. Trước đó, tuyến quốc lộ 28B nhiều lần bị ùn ứ, nhất là cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Quốc lộ 28B là tuyến kết nối quan trọng giữa duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Lâm Đồng. Những năm gần đây, khi cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đưa vào khai thác, lượng xe lên Đà Lạt qua tuyến này tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho hạ tầng vốn đang trong quá trình nâng cấp. Trước thực trạng này, người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp căn cơ như đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật đối với lớp nền, mặt đường tại các đoạn dốc và cầu cạn; đồng thời tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông vào khung giờ cao điểm.

TIẾN THẮNG