Hướng dẫn điều tra, đánh giá thiệt hại và bồi thường sự cố tràn dầu

Bộ TN-MT vừa ban hành Thông tư số 17/2024/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, xác định và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra tại vùng biển Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11.

Kết quả xác định diện tích, thể tích khu vực ô nhiễm do sự cố tràn dầu sẽ phải được cơ quan có chức năng thẩm tra. Ảnh minh họa

Thông tư 17/2024/TT-BTNMT gồm 14 điều, quy định quy trình cụ thể để điều tra và xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra tại vùng biển Việt Nam, từ việc lập kế hoạch điều tra, thu thập thông tin đến phân tích và xác định thiệt hại môi trường, các tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ thiệt hại và mức bồi thường. Cơ chế lập hồ sơ bồi thường cũng được quy định chi tiết tại văn bản này.

Theo thông tư, các bước điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu trên biển gồm: lập kế hoạch điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu trên biển; thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm; đánh giá thiệt hại về môi trường; thẩm định kết quả điều tra, xác định thiệt hại về môi trường do sự cố.

Kết quả xác định diện tích, thể tích khu vực ô nhiễm sẽ phải được cơ quan có chức năng thẩm tra và được lập thành báo cáo theo mẫu ban hành tại phụ lục kèm theo thông tư liên quan.

Tương tự, khu vực môi trường trầm tích và đất ven biển bị ô nhiễm cũng sẽ thực hiện khảo sát thực địa, đánh giá và lập báo cáo dựa trên dữ liệu thu thập được.

Những quy trình này không chỉ giúp xác định được tình hình ô nhiễm chính xác mà còn hỗ trợ xây dựng các biện pháp ứng phó hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp phải khó khăn hay vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ TN-MT.

ANH PHƯƠNG