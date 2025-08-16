Đề nghị khoanh nợ, gia hạn nợ cho hộ nghèo có vườn sâm bị bão tàn phá

Ngoài việc huy động nguồn lực hỗ trợ cây giống, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi còn đề nghị ngân hàng khoanh nợ, gia hạn nợ cho hộ nghèo có vườn sâm bị thiệt hại do bão số 3.

Xã Măng Ri tặng cây sâm giống để hộ nghèo

Ngày 16-8, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, địa phương đã đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tu Mơ Rông khoanh nợ, gia hạn nợ cho những hộ dân có sâm Ngọc Linh bị thiệt hại do bão số 3.

Theo ông Quang, tại địa phương, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại 26.486 cây sâm Ngọc Linh do người dân và tổ chức quản lý với giá trị khoảng 12,5 tỷ đồng. Trong đó, có 189 hộ dân bị thiệt hại với hơn 24.600 cây sâm.

Xác định nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, nên thời gian qua, xã đã tập trung ưu tiên giúp đỡ sớm cho những hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại.

Cây sâm giống được xã Măng Ri huy động nguồn lực cấp miễn phí cho người dân

Qua rà soát, có 67 hộ nghèo, hộ khó khăn đang vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tu Mơ Rông bị hư hại hơn 8.300 cây sâm, ước tính thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng. Để giúp đỡ 67 hộ này, UBND xã đã huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp vườn sâm, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ hơn 3.300 hạt và 500 cây sâm giống trị giá khoảng 530 triệu đồng để khôi phục sản xuất.

Ông Quang cho biết, sự hỗ trợ bước đầu của địa phương chưa thể giúp người dân khôi phục hoàn toàn vườn sâm. Trong khi nhiều hộ dân đã bán trâu bò, vay vốn ngân hàng để gây dựng vườn, nay sâm bị thiệt hại, sinh kế mất đi.

Xã Măng Ri huy động nguồn lực giúp người dân khôi phục sản xuất sau bão

“Việc khoanh nợ và gia hạn nợ là cần thiết để người dân có cơ hội khôi phục sản xuất. Hiện xã đang chờ Ngân hàng Chính sách xã hội xuống thẩm định và sẽ cử cán bộ phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ khoanh nợ, gia hạn nợ cho dân”, ông Quang nói.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, bão số 3 đã tàn phá nhiều tuyến đường, làm hư hại nhiều căn nhà và gây thiệt hại vườn sâm Ngọc Linh của 189 hộ dân đồng bào Xơ Đăng.

HỮU PHÚC