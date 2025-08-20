Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 20-8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”. Phương châm hành động là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại đại hội

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí và hiện tại chỉ định 22 đồng chí (khuyết 5 đồng chí sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí, hiện tại chỉ định 7 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Tin liên quan Triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số"

PHAN THẢO