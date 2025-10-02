Sáng 2-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đồng chí Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025- 2030

Đồng chí Hồ Văn Niên (sinh ngày 15-10-1975), dân tộc Ba Na, quê Gia Lai. Trình độ cử nhân Luật, cao cấp Lý luận chính trị.

Về quá trình công tác, từ tháng 10-2010 đến tháng 5-2013, đồng chí Hồ Văn Niên giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ (Gia Lai cũ).

Từ tháng 5-2013 đến tháng 10-2015, giữ chức Tỉnh ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai (cũ).

Từ tháng 10-2015 đến tháng 6-2020, giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Hồ Văn Niên tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Hồ Văn Niên được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 6-2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quang cảnh Hội nghị công bố quyết định

Trước đó, chiều 1-10, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã được Bộ Chính trị có quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

NGUYỄN TRANG