Chỉ định Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Sáng 17-3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, việc điều động, phân công này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phát huy tiềm năng, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1975, quê Hà Nội), từng giữ các chức vụ, như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

NGUYỄN QUỐC