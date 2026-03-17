Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 17-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhận quyết định của Bộ Chính trị

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng phân công nhiệm vụ, đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu toàn diện của Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cương vị mới, đồng chí cam kết giữ vững phẩm chất, phát huy tinh thần gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kế thừa thành quả, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1974, quê quán Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung ương 1. Tháng 3-2023, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tháng 1-2025, đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 15-1-2025, đồng chí làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 1-7-2025, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Ngày 6-10-2025, tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Ngày 23-1-2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 người, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

XUÂN QUỲNH