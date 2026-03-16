Đồng chí Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Theo đó, Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thành Trung. Ảnh: DUY THÍNH

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, việc đồng chí Đỗ Thành Trung được tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá, quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Thành Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thành Trung. Ảnh: DUY THÍNH

Đồng chí Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Đồng thời cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thành Trung cam kết sẽ ưu tiên tập trung thời gian để nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn.

Đồng chí Đỗ Thành Trung nhấn mạnh sẽ nêu cao tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”; trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

ĐỖ TRUNG