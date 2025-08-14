Đồng chí Lâm Hùng Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài (TPHCM)

Dự đại hội có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đại biểu về dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, phường Vườn Lài tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Quan tâm xây dựng cơ chế kết nối nhà đầu tư với địa phương, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo đại hội

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng chính quyền số hoạt động tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Theo đồng chí, cần tổ chức đào tạo kỹ năng số cho người dân, xây dựng mô hình "công dân số cơ sở", tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ dịch vụ công trực tuyến.

Phường cũng cần tập trung cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của nhân dân; mỗi cán bộ cần gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm trước nhân dân. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 đồng chí. Đồng chí Lâm Hùng Tấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Phúc Hiệp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Huỳnh Văn Tâm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội

Phường Vườn Lài có diện tích 1,28km², dân số 104.076 người, là địa phương có mật độ dân số đứng thứ 2 trong cả nước với 81.950 người/km2 sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, gồm 37 khu phố. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Vườn Lài đặt mục tiêu: phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, sự nỗ lực, quyết tâm cao xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát triển kinh tế bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

THU HOÀI