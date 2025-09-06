Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 6-9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trao quyết định cho các cán bộ

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc phân công nhân sự Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Trung ương đối với thành phố. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế trong tương lai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, trong bối cảnh Đà Nẵng được Trung ương kỳ vọng là cực tăng trưởng của khu vực và cả nước. Đồng chí cam kết cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15-10-1976, quê quán tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (trước đây). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silicat. Từ năm 2007 đến năm 2013, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng. Năm 2013, đồng chí được phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Sau đó, đồng chí tiếp tục kinh qua các vị trí: Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Cuối năm 2015, đồng chí được điều động về Quận ủy Hải Châu, giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 21-10-2020, tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ngày 9-12-2020, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 1-2021), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tháng 1-2025, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ ngày 1-7-2025, đồng chí được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sau khi hoàn tất việc hợp nhất tổ chức bộ máy.

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Phạm Đức Ấn Đồng chí Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (trước đây), tỉnh Nghệ An. Tháng 6-2014, đồng chí được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), sau đó giữ chức Phó Chủ tịch Agribank từ năm 2014 đến cuối năm 2018. Tháng 1-2019, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 4-2020, đồng chí được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank. Ngày 10-12-2024, tại kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%. Đồng chí Phạm Đức Ấn hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV.

