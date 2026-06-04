Đồng chí Nguyễn Văn Được: Phải dám nghĩ lớn, làm lớn vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Kết luận hội nghị tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố phải hành động quyết liệt hơn, cụ thể hơn, lấy kết quả thực chất và sản phẩm người dân, doanh nghiệp thụ hưởng làm thước đo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 4-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá, qua quá trình triển khai Nghị quyết 05-NQ/TW, dù đối mặt nhiều yếu tố bất lợi, trong đó có tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi sản xuất, biến động kinh tế thế giới và cạnh tranh địa chính trị, nhưng kinh tế - xã hội TPHCM vẫn duy trì đà phát triển, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đặc biệt, mô hình tăng trưởng từng bước chuyển dịch theo hướng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 50%; kinh tế xanh, kinh tế số dần hình thành và phát huy hiệu quả. Đây là những chuyển động quan trọng, thể hiện nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Văn Được kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đồng chí chỉ rõ một số vấn đề đòi hỏi thành phố phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm cao hơn và hành động quyết liệt hơn trong thời gian tới. Đó là, mô hình tăng trưởng chuyển đổi còn chậm; năng suất lao động và năng lực cạnh tranh chưa đạt yêu cầu; kết cấu hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết chiến lược của Trung ương, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động với phương châm “6 rõ” đặc biệt phải “rõ sản phẩm”. “Phải có sản phẩm cụ thể, người dân phải hưởng thụ được các sản phẩm này và kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng đến tăng trưởng 2 con số”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh là phải khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phát triển TPHCM, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng hành lang phát triển, từng trụ cột tăng trưởng. Theo đồng chí, muốn lãnh đạo, điều hành phát triển hiệu quả thì trước hết phải có quy hoạch đủ tầm nhìn, đủ cơ sở khoa học và thực tiễn.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí lưu ý, công nghiệp vẫn là trụ cột quan trọng đóng góp lớn cho tăng trưởng của thành phố, nhưng không thể tiếp tục phát triển theo tư duy cũ. Thành phố phải định hình lại hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp dựa trên lợi thế đất đai, hạ tầng, giao thông, cảng biển, logistics của không gian TPHCM. Đồng thời chuyển dần công nghiệp truyền thống ra những địa bàn phù hợp, dành không gian trung tâm cho tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Cùng với động lực mới, các động lực truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng tiếp tục phải được thúc đẩy mạnh mẽ. Đồng chí nhấn mạnh giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng của thành phố. Đồng thời, yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân đầu tư công, xác định đây nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí yêu cầu sở, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính, đổi mới quản trị công và chăm lo tốt hơn cho nhà đầu tư, làm đúng quy định pháp luật nhưng không máy móc; phải linh hoạt, sáng tạo, rút ngắn quy trình, giảm bớt các thủ tục, khâu hỏi ý kiến không cần thiết…

Đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, lịch sử phát triển của TPHCM luôn gắn với tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo. Trong những thời điểm khó khăn nhất, thành phố luôn là nơi khởi nguồn của nhiều mô hình mới, cách làm hay, cơ chế mới cho cả nước. Truyền thống đó phải tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Do đó, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải xem mục tiêu tăng trưởng hai con số là trách nhiệm chính trị của mình; phải dám nghĩ lớn, làm lớn, dám đổi mới, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo của Trung ương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cùng quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

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NGÔ BÌNH - MAI HOA - THANH DUNG