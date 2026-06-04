TPHCM giữ vững vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, quá trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, giữ vững vai trò là cực tăng trưởng của cả nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 4-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin, Nghị quyết số 05-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh đất nước đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là một nghị quyết có tầm nhìn chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về phát triển nhanh và bền vững, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng cho tăng trưởng.

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, trong gần 10 năm qua, TPHCM cùng các địa phương trước khi hợp nhất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc thực hiện nghị quyết gắn với các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, trong quá trình thực hiện, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có song với sự lãnh đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có ý nghĩa nền tảng.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh điều hành phần tham luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, giữ vững vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại; các ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh từng bước khẳng định vai trò động lực. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ; khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng trở thành những động lực mới cho tăng trưởng.

Đặc biệt, việc hợp nhất không gian phát triển của TPHCM đã mở ra những dư địa và cơ hội phát triển mới, hình thành một cực tăng trưởng có quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn và khả năng cạnh tranh cao hơn trong khu vực và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đây là điều kiện hết sức thuận lợi để thành phố phát huy tối đa các lợi thế về vị trí địa kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, logistics, tài chính và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng chỉ rõ kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng đặt ra; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Ngoài ra, tốc độ đổi mới mô hình tăng trưởng chưa thật sự đồng đều. Đồng chí đánh giá việc phát triển các động lực tăng trưởng mới vẫn cần những giải pháp đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm.

Từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đặc biệt là tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng hàm lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong giai đoạn mới.

NGÔ BÌNH - THANH DUNG - MAI HOA