Đồng chí Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho đồng chí Phạm Thành Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 22-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì và trao quyết định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Phạm Thành Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, bổ nhiệm nhân sự. Thực hiện: VĂN MINH - THU HƯỜNG

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Phạm Thành Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phạm Thành Kiên sinh năm 1971. Quê quán: Bạc Liêu (nay là Cà Mau). - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật (Luật Kinh tế); Cử nhân Chính trị (Triết học). - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị. Tóm tắt quá trình công tác: - Tháng 10-1994: Chuyên viên Ban Tổ chức chính quyền TPHCM - Tháng 8-1995: Chuyên viên Phòng Kinh tế quận 1 - Tháng 11-1997: Chuyên viên Văn phòng UBND quận 1 - Tháng 3-2000: Phó trưởng Phòng Tổ chức chính quyền quận 1 - Tháng 3-2001: Bí thư Quận đoàn quận 1 - Tháng 6-2003: Phó trưởng Phòng Nội vụ quận 1 - Tháng 6-2005: Chủ tịch UBND phường Bến Thành (quận 1) - Tháng 7-2009: Phó Chủ tịch UBND quận 1 - Tháng 12-2013: Chủ tịch UBND quận 1 - Tháng 10-2015: Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM - Tháng 1-2016: Giám đốc Sở Công thương TPHCM - Tháng 7-2020: Bí thư Quận ủy quận 3 - Tháng 11-2023: Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - Tháng 8-2024 đến 30-6-2025: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM - Tháng 7-2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM.

VĂN MINH - THU HƯỜNG