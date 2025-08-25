Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM

Sáng 25-8, tại TPHCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức vụ liên quan; điều động, chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.