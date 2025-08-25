Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25-8, tại TPHCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định cho đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thường trực Thành uỷ TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức vụ liên quan; điều động, chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI