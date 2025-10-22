Đồng chí Trần Lưu Quang: Không có việc TPHCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

Tại hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng chí Trần Lưu Quang đã thông tin về có hay không việc tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các phường, xã tại TPHCM.

Ngày 22-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM, đã thông tin về việc có hay không tiếp tục sáp nhập các phường, xã tại TPHCM.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, thời gian qua, có thông tin TPHCM còn 48 phường, 4 xã không đủ điều kiện diện tích theo quy định phải tiếp tục sắp xếp. Trước thông tin này, đồng chí cho biết, trước đây lãnh đạo TPHCM đã cân nhắc, xem xét rất kỹ các tiêu chí khi sắp xếp phường, xã. TPHCM có đặc thù đất chật, người đông, nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể chắc chắn không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, thành phố đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc và nhiều tiêu chí khi sắp xếp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định trong vài năm tới, TPHCM không thực hiện việc sắp xếp lại các phường, xã, mà tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hiện hữu. Do đó, đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức các phường, xã tập trung làm việc.

Sau sắp xếp, hiện TPHCM có 168 phường, xã, đặc khu. Trong đó có một số phường như: Chánh Hưng, Thạnh Mỹ Tây, Tây Thạnh, Bình Lợi Trung, An Hội Tây, Hạnh Thông, Bình Thạnh, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Diên Hồng, Bến Thành, Bình Tiên, Phú Nhuận, Phú Thọ, Đức Nhuận, Gia Định…. không đủ điều kiện về diện tích nhưng có đặc thù về dân số.

Tin liên quan TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 18

THU HƯỜNG - VĂN MINH