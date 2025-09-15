Bộ Chính trị có quyết định chỉ định đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Sáng 15-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định cho đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Sinh năm 1976; quê quán: TPHCM - Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, Cử nhân Hành chính học - Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (từ tháng 8-2024) - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM liên tục 4 nhiệm kỳ từ năm 2005 đến năm 2025. Tóm tắt quá trình công tác: - Năm 1996-2001: Công tác tại Huyện đoàn Hóc Môn, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn - Năm 2001-2007: Công tác tại Thành đoàn TPHCM, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2002-2007. - Năm 2008-2014: Công tác tại huyện Hóc Môn, giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. - Năm 2014-2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. - Năm 2016-2021: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV. - Năm 2021-2024: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV. - Từ tháng 3-2024: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

VĂN MINH