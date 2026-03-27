Đồng chí Võ Trọng Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Chiều 27-3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; tặng hoa tri ân đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII

Theo đó, tại kỳ họp đã bầu đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu sinh năm 1967, quê quán xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn: cử nhân chuyên ngành máy xây dựng thủy lợi, thạc sĩ; trình độ chính trị: cao cấp.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn: cử nhân chuyên ngành Sĩ quan biên phòng; cử nhân chuyên ngành Luật học; trình độ chính trị: cao cấp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu các đồng chí: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Phùng Thành Vinh, Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

DƯƠNG QUANG