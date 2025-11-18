Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Chính trị

Chiều 18-11, tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Võ Trọng Hải (thứ 4 từ phải qua) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
Đồng chí Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Sĩ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng, Cử nhân Luật; trình độ chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải đã trải qua nhiều vị trí công tác, như: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 14-11-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

