Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVII

Theo đó, HĐND TP Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 17 đồng chí Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, TP Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó yêu cầu Thủ đô phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu cả nước; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, với tinh thần “nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả cụ thể”. Đây không chỉ là yêu cầu về phương thức điều hành mà còn là chuẩn mực về trách nhiệm chính trị và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh một số định hướng đột phá trong nhiệm kỳ, như: hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đưa quy hoạch vào thực tiễn, mở rộng không gian phát triển; phát triển sông Hồng trở thành trục chiến lược của Thủ đô. Cùng với đó là thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ; phát triển đô thị xanh, sạch, hiện đại; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định để phát triển.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn bản lề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định mục tiêu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo ra những dấu ấn phát triển mang tính bước ngoặt. Đồng thời cam kết sẽ giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; điều hành quyết liệt, hiệu quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo; xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân, vì nhân dân.

Trên tinh thần đó, thành phố sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp với Trung ương và các địa phương để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. “Mọi chủ trương, chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ; niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

HĐND TP Hà Nội khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ nhất vào ngày 28-3

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, TP Hà Nội đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ TP Hà Nội, cùng các nghị quyết chiến lược của Trung ương theo 4 trục xuyên suốt từ thành phố tới cơ sở, hiện thực hóa bộ ba trụ cột chiến lược: thể chế - quy hoạch - mô hình phát triển mới của Thủ đô, với nền tảng chính trị và “bệ phóng” là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội khóa XVII

“Kế thừa nhiệm kỳ trước, ngay trong năm 2026, thành phố phải nỗ lực tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, khai mở mọi nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên và duy trì liên tục trong các nhiệm kỳ tiếp theo gắn với quá trình đổi mới mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

NGUYỄN QUỐC