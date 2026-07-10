Đồng hàng cùng doanh nghiệp trong quản trị dữ liệu nhân sự và hợp đồng lao động điện tử

Trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu nhân sự và hợp đồng lao động điện tử không chỉ là vấn đề nghiệp vụ nội bộ, mà đang trở thành nội dung trọng yếu trong quản trị tuân thủ và kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp.

Từ ngày 01-01-2026, Nghị định số 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, mở ra một giai đoạn mới với yêu cầu nghiêm ngặt hơn về bảo mật thông tin. Tiếp theo đó, từ ngày 01-7-2026, Nghị định số 337/2025/NĐ-CP về hợp đồng lao động điện tử cũng được triển khai và Thông tư số 08/2026/TT-BNV tiếp tục hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

Những quy định này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ quy trình thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu người lao động, đồng thời chuẩn hóa việc giao kết và quản lý hợp đồng lao động trên môi trường điện tử.

Đây không đơn thuần là sự thay đổi về thủ tục hành chính. Vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến hậu quả đáng kể về tài chính và uy tín. Tùy từng hành vi, mức phạt tối đa đối với tổ chức có thể lên đến 5% doanh thu của năm trước liền kề đối với vi phạm quy định về chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới; các hành vi vi phạm khác có thể bị phạt tối đa 3 tỷ đồng.

Để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, doanh nghiệp cần có sự phối hợp đồng bộ giữa bộ phận nhân sự, công nghệ thông tin, pháp chế và kiểm soát nội bộ. Các đầu việc trọng tâm bao gồm: xác định cơ sở pháp lý và cơ chế lấy sự đồng ý của chủ thể dữ liệu; phân quyền truy cập; kiểm soát thời hạn lưu trữ, xóa dữ liệu; thiết lập quy trình ứng phó sự cố; xây dựng hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân; đồng thời chuẩn hóa quy trình giao kết, ký và lưu trữ hợp đồng lao động điện tử.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với các yêu cầu mới, Viện Phương Nam tổ chức chương trình tập huấn “Quản trị dữ liệu nhân sự và giao kết hợp đồng điện tử năm 2026”. Chương trình được xây dựng theo định hướng thực hành, tập trung vào ba nhóm nội dung:

· Chuẩn hóa quy trình: Thiết lập hồ sơ tuân thủ pháp lý, sơ đồ luồng dữ liệu và bảng điều khiển vận hành gắn với cam kết mức độ dịch vụ (SLA).

Phòng ngừa rủi ro: Nhận diện các lỗ hổng xuất phát từ yếu tố con người và thực hành kịch bản ứng phó sự cố rò rỉ dữ liệu.

· Nâng cao năng lực: Làm rõ vai trò của đầu mối hoặc bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân (DPO) và cơ chế phối hợp liên phòng ban trong doanh nghiệp.

Thông qua các tình huống thực tế, chương trình hướng đến việc giúp doanh nghiệp không chỉ hạn chế rủi ro pháp lý, mà còn hình thành văn hóa bảo mật chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người lao động trong môi trường số.