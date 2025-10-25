Pháp luật

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 340kg pháo nổ và ma túy

Ngày 25-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nguyện (sinh năm 1970, ngụ xã Hưng Thịnh) để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Nguyện (thứ 2 từ trái qua) cùng tang vật

Trước đó, khuya 21-10, trong quá trình quản lý địa bàn và triển khai biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hưng Thịnh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyện cất giấu số lượng lớn pháo nổ trái phép tại căn nhà thuê ở ấp Hưng Long. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 242 hộp pháo các loại, trọng lượng lên tới 339kg. Kiểm tra sâu bên trong, công an tiếp tục phát hiện 2 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy được giấu trong phòng ngủ.

Đấu tranh khai thác, Nguyện thừa nhận đã mua số pháo từ một đối tượng chưa rõ lai lịch để bán kiếm lời. Đối với ma túy, y khai bản thân nghiện nên mua về sử dụng.

Đối tượng Trần Văn Nguyện làm việc với cơ quan công an

Vụ việc được Công an xã Hưng Thịnh lập hồ sơ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.

BÙI LIÊM

