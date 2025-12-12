Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn được hưởng án treo

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8 năm tù, bị cáo Lê Hồng Sơn được hưởng án treo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty AIC.

Sáng 12-12, TAND TPHCM tuyên án vụ “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Các bị cáo tại phiên toà sáng 12-12. Ảnh: CẨM NƯƠNG

HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Tổng Giám đốc AIC) giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái AIC tham gia đấu thầu, thông thầu để trúng 171 gói thầu lĩnh vực giáo dục, y tế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu 2005, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, làm ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của cơ quan nhà nước trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả đặc biệt lớn. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội.

HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC liên đới bồi thường cho ngân sách nhà nước. Hiện bị cáo Nhàn đã khắc phục 66 tỷ đồng, một số bị cáo khác khắc phục hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, bị cáo Nhàn và AIC còn phải bồi thường hơn 75 tỷ đồng.

HĐXX cũng ghi nhận việc một số bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội, từng được tặng bằng khen cùng các tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nộp lại 66 tỷ đồng, bị cáo Lê Hồng Sơn nộp 1 tỷ đồng và bị cáo Lê Hoài Nam nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt:

Mức án với các bị cáo vắng mặt Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8 năm tù. Tổng hợp với 5 bản án trước, buộc chấp hành hình phạt chung 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Tích (cựu Tổng Giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) 5 năm tù. Bị cáo Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thy (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin và thẩm định giá Tây Nam bộ, SIAC) 3 năm tù.

Mức án đối với 12 bị cáo còn lại Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 1, AIC) 7 năm tù; tổng hợp với các bản án trước, buộc chấp hành 30 năm tù. Tạ Hải Anh (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao) 2 năm 6 tháng tù. Hoàng Ngọc Hồng Phúc (cựu nhân viên AIC) 5 năm tù. Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình) 3 năm tù. Hồ Tấn Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù. Nguyễn Minh Tâm (cựu Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù, cho hưởng án treo. Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM) 2 năm 6 tháng tù. Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM) 2 năm tù, cho hưởng án treo. Võ Ngọc Thu (cựu Trưởng Phòng GD-ĐT quận 5 trước đây) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận 5 trước đây) 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo. Vũ Quốc Cường (cựu chuyên viên Phòng GD-ĐT quận 5 trước đây) 2 năm 6 tháng tù.

CẨM NƯƠNG