Tước bằng lái 23 tháng với cô gái buông hai tay khi lái xe

Tối 11-12, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã mời làm việc với cô gái có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe máy.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một cô gái điều khiển xe máy có biển số 61B2 482XX trên đường Cách mạng Tháng Tám, (phường Lái Thiêu), chở theo một người ngồi sau.
Theo clip ghi lại, cô gái đang điều khiển phương tiện thì buông hai tay, sau đó chắp tay vái lạy và cười đùa với người ngồi sau.
Sau đó, Đội CSGT Bình Triệu đã xác định được danh tính cô gái điều khiển phương tiện và mời đến làm việc.
Tại cơ quan chức năng, T.T.V. (SN 2004, ngụ phường Thủ Dầu Một) thừa nhận mình là người điều khiển xe, buông cả hai tay như trong clip. V. cũng cho biết chiếc xe là của người thân và bản thân đã nhận thức rõ hành vi vi phạm.
Theo thông tin ban đầu, với hành vi vi phạm trên, lực lượng chức năng sẽ tịch thu phương tiện, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của cô gái trong 23 tháng.