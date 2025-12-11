Tước bằng lái 23 tháng với cô gái buông hai tay khi lái xe

Cô gái buông hai tay khi lái xe tại phường Lái Thiêu (TPHCM) đã bị mời đến trụ sở Đội CSGT Bình Triệu làm việc.

Tối 11-12, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã mời làm việc với cô gái có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe máy.

Cô gái buông hai tay khi lái xe được mời đến trụ sở công an để làm việc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một cô gái điều khiển xe máy có biển số 61B2 482XX trên đường Cách mạng Tháng Tám, (phường Lái Thiêu), chở theo một người ngồi sau.

Phương tiện cô gái điều khiển khi thực hiện hành vi buông hai tay, vái lạy khi lái xe

Theo clip ghi lại, cô gái đang điều khiển phương tiện thì buông hai tay, sau đó chắp tay vái lạy và cười đùa với người ngồi sau.

Sau đó, Đội CSGT Bình Triệu đã xác định được danh tính cô gái điều khiển phương tiện và mời đến làm việc.

Cô gái cùng bạn tỏ ra phấn khích khi điều khiển xe máy trên đường. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan chức năng, T.T.V. (SN 2004, ngụ phường Thủ Dầu Một) thừa nhận mình là người điều khiển xe, buông cả hai tay như trong clip. V. cũng cho biết chiếc xe là của người thân và bản thân đã nhận thức rõ hành vi vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, với hành vi vi phạm trên, lực lượng chức năng sẽ tịch thu phương tiện, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của cô gái trong 23 tháng.

Hành vi buông hai tay khi lái xe gây bức xúc cho người đi đường

Tin liên quan Xác minh clip cô gái vừa lái xe vừa vái lạy trên đường

TÂM TRANG