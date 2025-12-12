Tạm giữ hình sự người đàn ông đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan tới vụ việc, đầu giờ chiều 11-12, tại tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Công an TP Hà Nội phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm và nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh tại cơ quan công an

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, đối tượng xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý.

Cùng thời điểm đó, trên đường có xe tải đi đến, đối tượng bất ngờ đẩy chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã vào đầu xe tải. Chiến sĩ cảnh sát kịp thời tránh được và truy đuổi, bắt giữ đối tượng bàn giao cho Công an xã Phượng Dực xác minh, làm rõ hành vi.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh để điều tra về hành vi giết người.

GIA KHÁNH