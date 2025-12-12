Pháp luật

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự đối tượng bắn tử vong người phụ nữ trước cửa nhà

SGGPO

Sáng 12-12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1982) ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương
Đối tượng Nguyễn Văn Dương

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với bà Tr.Th.X.Tr. (sinh năm 1972) ngụ phường An Lộc từ trước nên Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết hại bà Tr.

1000032106.jpg
Tang vật vụ án

Khoảng tháng 8-2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi. Khuya 6-12-2025, đối tượng dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr., khi nạn nhân ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ và tử vong sau đó.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện KSND khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét. Kết quả, bắt được đối tượng Dương là thủ phạm gây án đồng thời thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong có 5 viên đạn; 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

Công an phường An Lộc An Lộc Nguyễn Văn Dương Phòng Cảnh sát hình sự Đạn chì Băng đạn Phòng Kỹ thuật Giết hại Cửa kính bắn đạn chì

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn