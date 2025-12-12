Đồng Nai: Tạm giữ hình sự đối tượng bắn tử vong người phụ nữ trước cửa nhà

Sáng 12-12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1982) ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với bà Tr.Th.X.Tr. (sinh năm 1972) ngụ phường An Lộc từ trước nên Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết hại bà Tr.

Tang vật vụ án

Khoảng tháng 8-2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi. Khuya 6-12-2025, đối tượng dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr., khi nạn nhân ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ và tử vong sau đó.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện KSND khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét. Kết quả, bắt được đối tượng Dương là thủ phạm gây án đồng thời thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong có 5 viên đạn; 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.



XUÂN TRUNG