Pháp luật

Đồng Nai: Bắt tạm giam 2 đối tượng mua bán người

SGGPO

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt bị can để tạm giam  đối với Trần Thị Hằng, (sinh năm 1989, ngụ xã Trị An) và Bùi Văn Tiến (sinh năm 2001, ngụ phường Phước Bình) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

2 đối tượng mua bán người đã bị bắt tạm giam. Ảnh: CATĐN
2 đối tượng mua bán người đã bị bắt tạm giam. Ảnh: CATĐN

Trước đó, cháu C.K. (sinh năm 2010, quê xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đi khỏi nhà từ đầu tháng 10-2024. Đến ngày 17-10-2024, K. liên lạc với gia đình, cho biết mình bị mua bán về làm nhân viên tại quán karaoke ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai (thời điểm đó là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và bị ép bán dâm cho người khác, bị đòi tiền chuộc 30,4 triệu đồng.

Nhận được thông tin, mẹ K. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước trước đây đã xác minh, triệu tập những người liên quan để làm việc.

Qua xác minh, sau khi đi khỏi nhà, K. đến làm thuê cho 1 quán karaoke tại khu vực Bình Dương trước đây, được 1 tuần thì nghỉ việc. Ngày 1-10-2024, K. đến xin việc làm tại quán karaoke "Q.C." tại Đồng Nai do Trần Thị Hằng làm chủ.

Tại đây, K. vay của Hằng 23,5 triệu đồng để gửi về cho gia đình, giải quyết công việc cá nhân và thỏa thuận làm công việc tiếp viên karaoke. Tuy nhiên, đến ngày 2-10-2024, K. liên hệ với bạn tìm cách đưa mình ra khỏi quán.

Bạn của K. đã nhờ Bùi Văn Tiến chuộc K. với số tiền 24,5 triệu đồng, sau đó K. về phường Phước Long tiếp tục làm tiếp viên trong các quán karaoke do Tiến chỉ định.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

C.K. Thị xã Phước Long Quán karaoke Bùi Văn Tiến Trần Thị Hằng Chuộc Phước Long Đức Hòa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn