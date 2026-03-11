Tối 11-3, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên các địa bàn TPHCM, tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Đắk Lắk... với số lượng lớn.

Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây buôn ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Cụ thể, vào ngày 2-3, Tổ công tác thuộc Đội 4, PC04 phối hợp Công an xã Thái Mỹ (TPHCM) kiểm tra một ô tô lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn.

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (SN 1993) cùng tang vật hơn 7kg ma túy các loại được cất giấu trong xe.

Vụ việc được cơ quan điều tra nhanh chóng mở rộng và bắt giữ các đối tượng giữ vai trò chủ chốt, gồm: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh cùng hơn 26 đối tượng khác trong đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh, sau đó mang về cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Các đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an phục vụ công tác điều tra, làm rõ

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy; Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma tuý giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ và mời làm việc 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói nước vui.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG