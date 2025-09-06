Đồng Nai: Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”

Tối 6-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, nạn nhân là cụ bà 73 tuổi, suýt mất 400 triệu đồng vì tin lời đối tượng giả danh công an.

Cụ bà B.T.V. (73 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) suýt mất 400 triệu vì “công an giả”

Theo thông tin ban đầu, chiều 4-9, Phòng An ninh kinh tế Công an Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ anh N.Đ.H. về việc cụ bà B.T.V. (sinh năm 1952, ngụ phường Tam Hiệp) có biểu hiện bất thường khi đi vay 400 triệu đồng và đến một ngân hàng ở phường Trấn Biên mở tài khoản để chuyển tiền cho một người lạ. Nhận thấy bà V. có dấu hiệu hoảng loạn, anh H. đã báo công an.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với nhân viên ngân hàng khéo léo trì hoãn giao dịch, giải thích nguy cơ bà đang là nạn nhân lừa đảo. Qua làm việc, bà V. cho biết nhiều ngày qua liên tục nhận cuộc gọi từ các số lạ tự xưng là công an, cáo buộc bà liên quan đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố. Chúng hăm dọa, buộc bà vay tiền, mở tài khoản và chuyển 400 triệu đồng để “phục vụ điều tra”.

Được công an tư vấn, bà V. mới biết đây là thủ đoạn của nhóm lừa đảo công nghệ cao. Nhờ phát hiện kịp thời, vụ việc đã được ngăn chặn, không xảy ra thiệt hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo: thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, “bắt cóc online” để lừa đảo, nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ, người nhẹ dạ. Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ ràng và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu nghi vấn.

BÙI LIÊM