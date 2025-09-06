Xã hội

Đồng Nai: Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”

SGGPO

Tối 6-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, nạn nhân là cụ bà 73 tuổi, suýt mất 400 triệu đồng vì tin lời đối tượng giả danh công an.

Cụ bà B.T.V. (73 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) suýt mất 400 triệu vì “công an giả”
Cụ bà B.T.V. (73 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) suýt mất 400 triệu vì “công an giả”

Theo thông tin ban đầu, chiều 4-9, Phòng An ninh kinh tế Công an Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ anh N.Đ.H. về việc cụ bà B.T.V. (sinh năm 1952, ngụ phường Tam Hiệp) có biểu hiện bất thường khi đi vay 400 triệu đồng và đến một ngân hàng ở phường Trấn Biên mở tài khoản để chuyển tiền cho một người lạ. Nhận thấy bà V. có dấu hiệu hoảng loạn, anh H. đã báo công an.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với nhân viên ngân hàng khéo léo trì hoãn giao dịch, giải thích nguy cơ bà đang là nạn nhân lừa đảo. Qua làm việc, bà V. cho biết nhiều ngày qua liên tục nhận cuộc gọi từ các số lạ tự xưng là công an, cáo buộc bà liên quan đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố. Chúng hăm dọa, buộc bà vay tiền, mở tài khoản và chuyển 400 triệu đồng để “phục vụ điều tra”.

Được công an tư vấn, bà V. mới biết đây là thủ đoạn của nhóm lừa đảo công nghệ cao. Nhờ phát hiện kịp thời, vụ việc đã được ngăn chặn, không xảy ra thiệt hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo: thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, “bắt cóc online” để lừa đảo, nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ, người nhẹ dạ. Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ ràng và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu nghi vấn.

Tin liên quan
BÙI LIÊM

Từ khóa

B.T.V. N.Đ.H Tam Hiệp Cụ bà Mở tài khoản Run sợ Vay tiền Rơi vào bẫy Vỡ lẽ Hăm dọa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn