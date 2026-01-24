Pháp luật

Đồng Nai: Nhân viên bảo vệ bị chém trọng thương khi tuần tra rừng

Ngày 24-1, Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai cho biết, đang phối hợp Công an xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ vụ một nhân viên bảo vệ rừng bị chém trọng thương trong lúc tuần tra rừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Trạm Kiểm lâm Cơ động phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng thuộc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tổ chức tuần tra tại tiểu khu 97, do Trạm Kiểm lâm Bàu Điền quản lý (thuộc địa bàn xã Phú Lý).

Công tác tuần tra bảo vệ rừng ở Đồng Nai

Trong khi tuần tra, tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang đi trong rừng nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, người này bỏ chạy và trong lúc tẩu thoát đã dùng dao chém ông T., thành viên lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng, gây thương tích nghiêm trọng.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng. Người đàn ông được xác định là Đ.T. (51 tuổi, trú xã Phú Lý). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 14 viên đạn và một con dao.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Trạm Kiểm lâm Cơ động phối hợp Công an xã Phú Lý đưa đối tượng vào rừng, thu giữ một khẩu súng, trong nòng có một viên đạn.

Nhân viên bảo vệ rừng bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Bước đầu, bác sĩ xác định nạn nhân bị đứt mạch máu bàn tay phải, mất nhiều máu và phải phẫu thuật khẩn cấp.

